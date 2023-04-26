سوريا.. الاعتداء على عميد كلية الزراعة في الحسكة وتحطيم محتويات مكتبه (صورة)

تعرض عميد كلية الزراعة بفرع جامعة الفرات في مدينة الحسكة شرقي سوريا، قصي ياسين العمر، للضرب المبرح من شخصين اقتحما مكتبه وحطما محتوياته وبينها صورة الرئيس السوري بشار الأسد.

وخلال الدوام الرسمي وتواجد العمر على رأس عمله في مكتبه، فوجىء بدخول شخصين بينما بقي ثالث على الباب وبحوزته قبضة اتصال لاسلكية.

وبعد دخولهما إلى المكتب قاما بتوجيه التهديدات والشتائم والتعدّي على الرموز الوطنية الموجودة في المكتب وتحطيمها مع بعض الأثاث كما عمدا إلى ضرب الدكتور العمر بأداة حادة.

وعلى أثر إصابته بجروح بالغة وفقدانه للوعي نقل إلى "مستشفى اللؤلؤة" بمدينة الحسكة لتلقي العلاج اللازم.

بدورها، أبدت رئاسة "جامعة الفرات" في بيان لها تخوفها، معتبرة أن الاعتداء لأكثر من مرة على حرمة الجامعة وكوادرها العلمية والإدارية سوف يؤدي إلى تخوّف وعزوف أعضاء الهيئة التعليمية عن التدريس في هذه الكليات نتيجة لتكرار الاعتداء عليهم.

وأكدت رئاسة الجامعة أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة المناسبة عبر التنسيق مع الجهات المعنية.

تجدر الإشارة إلى أن المعتدين حطموا صور الرئيس السوري بشار الأسد في مكتب العمر، فيما تشير الأنباء إلى أنهم من "اتحاد الطلبة الكردي"، ولا تزال أسباب الهجوم مجهولة.

من جهتها، عقّبت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" على الحادثة، وقال مركزها الإعلامي في بيان: "نشرت مواقع وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي أخباراً غير دقيقة عن اعتداء تعرض له عميد كلية الهندسة الزراعية في جامعة الفرات بمدينة الحسكة، حيث وجهت أصابع الاتهام جزافاً إلى قواتنا".

وأضاف البيان: "تلك الاتهامات باطلة ولا علاقة لقواتنا بالاعتداء، حيث تحقق قوى الأمن الداخلي في الحادث".

المصدر: RT