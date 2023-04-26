إصابة سلوفيني هاجمه دب وسط جدل حول قتل الدببة وتقليل أعدادها إلى 800

تعرض رجل لإصابة طفيفة في ساقه هاجمه دب في قرية تشيلملي، الواقعة على بعد 20 كم عن عاصمة سلوفينيا، ليوبليانا، عندما كان يسير مع كلبه.

بعد ذلك، عاد الدب إلى الغابة حيث يجري هناك قطع للأشجار وتقطيعها في الوقت الحالي.

وتشهد سلوفينيا جدلا حول الحاجة لتنظيم قتل الدببة، وسط مطالب بتقليل أعدادها من 1100 حاليا إلى 800. وقد وقع حادث اليوم الأربعاء بعد اصطدام دبّين بسيارات على طرق في وسط سلوفينيا الأسبوع الماضي في حادثتين منفصلتين. ونفق أحد الدبين وهرب الثاني مصابا.

المصدر: أ ب