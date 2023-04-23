مكافحة الجرائم في بغداد تقبض على مبتز طالب فتاة بـ100 ألف دولار مقابل سكوته

أعلنت مديرية مكافحة الإجرام في بغداد القبض على متهم ابتز فتاة وهدّدها بنشر تسجيلات صوتية لها على مواقع التواصل الاجتماعي في حال لم تدفع له 100 ألف دولار مقابل سكوته.

وأوضحت المديرية في بيان أن عملية القبض "تمت بعد أن استنجدت المشتكية بمفارز مكتب المنصور لمكافحة الإجرام حول تعرضها لابتزاز من قبل أحد الأشخاص وتهديدها بنشر تسجيلات صوتية لها ما لم تدفع له مبلغ من المال".

وبناء عليه، شكّل فريق عمل لمتابعة الموضوع وتم الوصول إلى المتهم والقبض عليه ولدى إجراء التحقيق معه اعترف صراحة عن قيامه بابتزاز الفتاة وتهديدها.

وأشارت المديرية إلى أنّ جرى "تدوين أقواله بالاعتراف ابتدائيا وقضائيا وقرّر قاضي التحقيق توقيفه وفق أحكام المادة 430 من قانون العقوبات لينال جزاءه العادل".

تجدر الإشارة إلى أنه في 15 أبريل الجاري، أقدمت فتاة على إحراق نفسها، مما تسبب في وفاتها إثر وقوعها ضحية ابتزاز في قضاء خبات التابع لأربيل، فيما قبضت الشرطة على المتهم.

المصدر: رووداو ديجيتال