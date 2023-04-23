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ساخرا من قرار "تويتر".. هنيدي يوثق حسابه بـ"طفل ذهبي" بدلا من العلامة الزرقاء

متفرقات

ساخرا من قرار
RT / Youtube
نجم الكوميديا المصري محمد هنيدي
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سخر نجم الكوميديا المصري محمد هنيدي من خطوة إزالة علامة التوثيق الزرقاء بموقع "تويتر" من حسابه.

وقال هنيدي في تغريدة: "بعد خدمة 10 سنين في تويتر.. الفاجر بيقولي أدفعله فلوس في علامة زرقا".

وأضاف "استبدلنا العلامة بعيل صغير عامل نفسه توثيق ذهبي".

وظهر حساب هنيدي الرسمي وإلى جانب الاسم صورة وجه طفل صغير ذهبي اللون.

ساخرا من قرار

وبعد تغريدته الساخرة، نشر هنيدي "تويتة" ثانية قال فيها "بعد التويتة اللي نزلتها لقيت علامة التوثيق ظهرت تاني واني اشتركت في خدمة تويتر بلو.. مع اني مشتركتش.. بس واضح ان ابو نسب إيلون ماسك حب يعمل معانا الواجب.. ودفعلي الاشتراك بتاع الخدمة من جيبه".

وأعلن موقع "تويتر" إزالة علامات التوثيق الزرقاء بشكل رسمي من حسابات المستخدمين الذين حصلوا عليها مجانا، قبل استحواذ الملياردير إيلون ماسك على المنصة.

وكان ماسك، مالك ومدير المنصة الشهيرة، أعلن قبل أيام موعد 20 أبريل الجاري، إزالة جميع علامات التوثيق المجانية من حسابات المستخدمين في جميع أنحاء العالم.

المصدر: RT + "تويتر"

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