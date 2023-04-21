من فئة المقاسات الزائدة.. اختيار المرأة الأكثر إثارة لعام 2023 (صورة)

اختارت المجلة العالمية "مكسيم" عارضة الأزياء الأمريكية من فئة المقاسات الزائدة، آشلي غراهام، كأكثر امرأة إثارة لهذا العام.

وبذلك حصلت غراهام على هذا اللقب فضلا عمّا أطلقه عليها محررو المجلة "ملكة الأشكال" وتم نشر صورتها على غلاف طبعة شهر مايو ترتدي الكتان الملون اللحمي الحريري.

Was the #Oscars 3 days ago? yup. Are we still not over @ashleygraham's look? YUP!



This absolute beauty was featured in @InStyle's "Best Looks From the 2023 Oscars Red Carpet": https://t.co/ima5lkLJQnpic.twitter.com/VCyTvfz1qX — Revlon (@revlon) March 15, 2023

وفي الإجمال، تم إدراج 100 امرأة في تلك القائمة، بما في ذلك كل من الممثّلات مارجو روبي، ليلي روز ديب، جينا أورتيغا، بالإضافة إلى العارضات إميلي راتاجكوفسكي وكارا ديليفين وبيلّا حديد وغيرهنّ.

يشار إلى أنه في العام الماضي، اختارت "مكسيم" بايج سبيراناك، لاعبة الغولف الأمريكية التي صعدت إلى مستويات الصدارة من خلال قناتها التدريبية على موقع "يوتيوب"، باعتبارها المرأة الأكثر جاذبية في العالم.

المصدر: نوفوستي