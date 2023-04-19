روسيا.. العثور على جثمان طفلة اختفت في ظروف غامضة عقب سقوط والدتها من نافذة بناء عال (صور + فيديو)  

أعلنت لجنة التحقيق الروسية، العثور على جثمان طفلة اختفت في ظروف غامضة، عقب مصرع والدتها في مدينة بالاشيخا الروسية.

وفتحت لجنة التحقيق الروسية، في وقت سابق قضية جنائية، في اختفاء الطفلة بولينا في الـ 3 من العمر في ظروف غامضة، عقب مصرع والدتها نتاليا، التي سقطت من الطابق الثامن، في المبنى السكني الذي يعيشون فيه بالقرب من موسكو، أمس الثلاثاء.

وأضافت لجنة التحقيق، أن خبراء الطب الشرعي فتشوا الشقة التي تعيش فيها نتاليا وبولينا، والأراضي المجاورة للمنزل، والصرف الصحي، وساحل نهر بيخوركا، وشقة الأسرة وجميع مساكن البناية، لكنهم لم يعثروا على الطفلة، كما لم يعثروا في الشقة على الثياب التي شوهدت الطفلة ترتديها. وتم استجواب جميع الجيران، وتفتيش جميع الأشخاص الذي يغادون البناية حاملين أية أكياس أو صناديق.

وأظهرت مقاطع الفيديو التي سجلتها كاميرات المراقبة، دخول الطفلة رفقة والدتها لمدخل البناية التي يقطنون فيها، يوم الـ 17 من أبريل الجاري، لكن الطفلة لم تخرج من البناية مجددا.

وأشارت اللجنة إلى مشاركة مجموعة من المتطوعين في عمليات البحث عن الطفلة المفقودة، ويتم البحث في سجلات كاميرات المراقبة في المنطقة.

وقالت شقيقة نتاليا، إنها قدمت من لوغانسك للعيش مع أقاربهم، وإنها كانت تعاني من إضرابات ما بعد الصدمة، وبحاجة للعناية الطبية (النفسية).

المصدر: RT