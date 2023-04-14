محكمة إيطالية تعلق أمرا بإعدام دبة قتلت شابا

علقت محكمة إيطالية الأمر الذي أصدره ماريو فوجاتي، رئيس إقليم “ترينتينو”، بإطلاق النار على دبة قتلت شابا، في ذلك الإقليم الإيطالي الشمالي.

وطبقا للمرسوم الصادر اليوم الجمعة، فقد استجابت المحكمة لاستئناف تقدمت به منظمتا حماية الحيوان “إل.إيه.في” و”إل.إيه.سي”، واللتان انتقدتا سابقا القرار.

وجاء في المرسوم أنه ستكون هناك جلسة استماع، أمام المحكمة في ترينتو في 11 مايو المقبل.

والدبة التي قتلت الرجل، البالغ من العمر 26 عاما، في وادي “سول” الشهير للتنزه، هي شقيقة دب، يعرف باسم “برونو” كان قد تم إطلاق النار عليه في بافاريا في عام 2006.

وبعد أن هاجمت أبا وابنه في “مونتي بيلر” في عام 2020، تم إصدار أمر بإطلاق النار على الدبة؛ لكن المحكمة قررت عدم قتلها.

وأثار هذا الحادث الجدل بشأن امكانية التعايش بين الدببة والبشر في المنطقة.

المصدر: هيسبرس