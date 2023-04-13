سقوط معدات إضاءة على عجوز أثناء تصوير فيلم في أحد شوارع موسكو (فيديو)

أصيبت عجوز بجروح ورضوض نتيجة سقوط معدات إضاءة عليها أثناء تصوير فيلم سينمائي في موسكو.

وقد كانت فالنتينا إيفانوفنا البالغة من العمر 87 عاما تمر على الرصيف بالقرب من موقع التصوير في حي "فوستوتشنييه إيزمايلوفو" بموسكو، ففوجئت بانهيار معدات الإضاءة على رأسها، وتم نقل المصابة بارتجاج في الدماغ إلى المستشفى.

وحسب وكالة "رامبلر"، كان فريق التصوير يستعد لتصوير إحدى حلقات فيلم "رجل غير طبيعي" من إنتاج شركة "سلوفو" السينمائية وإخراج غليب أورلوف وبطولة ألكسندر ياتسينكو، وناتاليا كودريافتسيفا، وناديجدا ماركينا.

وتقوم أجهزة التحقيق في موسكو بالتحقيق في ملابسات الحادث.

المصدر: رامبلر