سعودي يواجه تهمة "إتلاف مَعلم أثري" إيطالي بسيارة فاخرة

حدد قاضي تحقيق إيطالي، شهر يناير 2025 موعدا لمحاكمة مواطن سعودي في قضية إتلاف مَعلم تاريخي سياحي شهير في روما، عندما قاد سيارة مازيراتي فوق السلالم التاريخية "ترينيتا دي مونتي".

وحدّد قاضي التحقيق في العاصمة الإيطالية روما، شهر يناير 2025 موعدا لمحاكمة السعودي البالغ من العمر 38 عاما، حيث وقعت الحادثة في 11 مايو 2022، بعد أن قاد المتهم سيارته الفاخرة من طراز مازيراتي، فوق السلالم التاريخية "ترينيتا دي مونتي" التي يعود بناؤها إلى القرن الـ17؛ مما أدّى إلى إتلاف الدرجات، وقُدّرت تكاليف إصلاح التلفيات بـ50 ألف يورو.

وكانت شرطة روما قد أعلنت في 15 مايو 2022 عن إغلاق القضية بتحميل المتهم تكاليف الترميم، وأكد المتهم حينها أن السيارة مستأجرة وأنه استخدم نظام الملاحة "GPS" الذي أدى به إلى هذا الطريق الخاطئ.

وبحسب التقارير الإيطالية، طعن مكتب المدعي العام في روما في القضية بتهمة "التدمير والتشتت والتشويه والتلوث والاستخدام غير المشروع للأصول الثقافية أو الخاصة بالمناظر الطبيعية"؛ بناءً على المادة 518 من قانون العقوبات الإيطالي، والتي تنص على عقوبات بالسجن لمدة لا تقل عن سنة.

بدورها، أكدت "هيئة حماية التراث" في روما أن الحادثة التي نتج عنها إتلاف الدرجات الأثرية الواقعة في "ترينيتا دي مونتي"، تسببت في حدوث كسور في الدرجتين الـ16 و29.

المصدر: صحيفة سبق الإلكترونية