أصبح مسجدا في عهده.. صور توثق بيت أبي بكر الصديق قرب المسجد النبوي

نشرت شبكة "روداوو" الإعلامية مجموعة من الصور لمسجد أبي بكر الصديق قرب المسجد النبوي على طريق مقبرة البقيع في السعودية.

ويعد مسجد أبي بكر أحد اقدم المساجد في المدينة المنوّرة، حيث صلى فيه النبي محمد صلاة العيد.

وحسب بعض المصادر التاريخية فقد تم تحويل المنزل الذي سكنه بعد هجرته مع النبي محمد من مكة إلى المدينة، إلى مسجد في عهد خلافته.

وعقب توسيع المسجد النبوي أغلق مسجد أبو بكر الصديق لكنه بقي كمعلم ديني أثري يزوره المسلمون.

المصدر: "روداوو"