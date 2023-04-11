موكب يحرس أردوغان خلال شراء فطيرة رمضانية (فيديو)

شارك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الثلاثاء في حفل افتتاح جماعي لـ 168 مشروعا في منطقة بنديك بمدينة اسطنبول.

وعقب الحفل توجه أردوغان إلى مخبز بالحي، حيث قام بشراء فطيرة رمضانية، وتحدث قليلا مع مالك المخبز والمواطنين داخله وغادر المكان.

وتظهر لقطات أردوغان يحيي المواطنين في منطقة بنديك من سيارته، بينما عدد من حرسه الشخصي يحرسه.

ويظهر في مقطع فيديو اصطفاف عدد من أفراد الحرس على جانب الطريق بالإضافة إلى العشرات من عناصر الشرطة يركضون خلف سيارة أردوغان المدرعة لتأمينها.

المصدر: صحيفة "زمان" التركية