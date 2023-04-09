حرس الحدود السعودي يحقق أمنية طفل في رصد الأهداف الجوية عبر الرادار (فيديو)

تحققت أمنية الطفل السعودي بدر على أيدي رجال قوات حرس الحدود السعودي بمدينة أبحر، وذلك بالعمل لمدة يوم في قوام قوات حرس الحدود برتبة "نقيب".

وأوضح برنامج "أمنية" الذي يقدّمه الممثل فايز المالكي، أن قوات حرس الحدود استجابت بشكل فوري لطلب الطفل بدر، رغم مرضه، حيث لم يكشف البرنامج ماهية هذا المرض.

#من_الشاشة | المرض ليس عائقًا أمام تحقيق الأحلام؛ برنامج "أمنية" مع فايز المالكي يحقق حلم الطفل "بدر" بأن يكون من منسوبي حرس الحدود. #هيئة_الإذاعة_والتلفزيون⁩

pic.twitter.com/gIFUpMghh5 — هيئة الإذاعة والتلفزيون (@SBAgovSA) April 9, 2023

وبذلك، تم تدريب الطفل على كيفية استخدام الرادار وتمكّن من كشف أحد الأهداف المعادية، كما تم اصطحاب الطفل في جولة بحرية على متن إحدى القطع البحرية المسؤولة عن تأمين البحر.

المصدر: عاجل