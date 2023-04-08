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السعودية.. مشاهد مذهلة لجريان السيول غرب المملكة (فيديو)

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السعودية.. مشاهد مذهلة لجريان السيول غرب المملكة (فيديو)
RT
السعودية.. مشاهد لتدفق السيول غرب المملكة
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نشرت وسائل إعلام سعودية ورواد مواقع التواصل الاجتماعي مساء السبت، فيديو لجريان السيول على طريق حضن بمحافظة تربة غرب المملكة.

وشهدت المحافظة هطول أمطار غزيرة.

وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم أن يستمر هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول بعدة مناطق.

وتشمل الحالة أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة والرياض تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 15 - 35كم / ساعة تصل إلى أكثر من 45 كم / ساعة باتجاه مضيق باب المندب.

المصدر: صحيفة "تواصل" السعودية

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