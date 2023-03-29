خبير فلكي يبشّر بساعات صيام أقل وجو ألطف خلال رمضان المبارك الأعوام القادمة

بشّر رئيس مجلس إدارة "جمعية الإمارات للفلك"، إبراهيم الجروان، بطيب الأجواء خلال رمضان السنوات المقبلة، مشيرا إلى أن الشهر الكريم لعام 1445 سيهلّ في الربيع بحدود 11 مارس 2024.

وأشار الجروان إلى أنّ رمضان عام 1459 سيكون آخر رمضان يبدأ في الوسم وسيبدأ بحدود 10 أكتوبر 2037.

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وأوضح الخبير الفلكي أنّه مع تقدّم شهر رمضان نحو 22 ديسمبر، ستستمر مدة النهار، وبالتالي فترة الصوم بالنقصان، حيث يتقدم موعد دخول الشهر الفضيل بمعدل شهر ميلادي كل ثلاث سنوات، أو ما يقارب 11 يوما سنوياً حسب التقويم الميلادي الشمسي.

ولفت إلى أن رمضان الذي يكون منتصفه أقرب إلى 22 ديسمبر هو الأقل في ساعات النهار، أو ساعات الصيام في النصف الشمالي من الأرض. فيما ورمضان الذي يكون منتصفه أقرب إلى 21 يونيو هو الأطول في ساعات النهار أو ساعات الصيام في النصف ذاته من الكرة الأرضية.

وأردف قائلا: "بينما سيكون رمضان /1454 للهجرة الموافق 2032 مبلادية، هو الأقصر نهاراً حيث ستصل عدد ساعات النهار في الإمارات دون 10 ساعات ونصف، ثم ستعود طول فترة النهار بالتزايد التدريجي.

المصدر: البيان الإماراتية