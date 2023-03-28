أغنى شاب في مصر يثير الجدل من جديد

أثار الشاب المصري، محمود البدري، الذي يطلق على نفسه "أغنى شاب في مصر"، الجدل عقب نشره صورة زجاجة مياه تخطى سعرها 3500 جنيه.

وقال البدري معلقا على الصورة: "أول مرة اشرب مياه حقيقية مش مصنعة.. إزازة واحدة بتخليني مش بعطش طول اليوم.. حلوة جدا في الصيام.. جربوها".

وحصد منشوره عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك" على أكثر من 6 آلاف إعجاب و1400 تعليق.

وعلق المدونون: "طب ما اعطش عادي"، "يبقا مجربتش الطرمبه اللي كانت زمان"، "طيب هحوش علي مرتب جوزي 450 جنيه وأجي اشتري، "أرخص من التانية أم أربعة جنيه".

وصرح البدري لـ"مصراوي"، بأنه سعيد بتجربته لهذه الزجاجة من المياه الطبيعية التي تأتي من جبال الألب الفرنسية، فكوب واحد منها يكفي اليوم كاملا بخلاف المعدنية التي يحتاج الجسم منها 8 أكواب، بحسب قوله.

ولفت إلى أنه "طلب الزجاجة من موقع التسويق الإلكتروني "أمازون"، علما أنها متوفرة في بعض المغازات الكبرى".

وأوضح أنه نصح متابعيه بتناولها لأنه تشعر من يشربها بالشبع لمدة يوم كامل في شهر رمضان الكريم، مبينا أنها معدنية طبيعية ونقية جدا وليست معدنية مصنعة.

المصدر: "مصراوي"