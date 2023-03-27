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إقبال كبير على شراء الببغاوات والطيور بعد حادثة الزلزال في تركيا!

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إقبال كبير على شراء الببغاوات والطيور بعد حادثة الزلزال في تركيا!
Legion-Media
صورة تعبيرية
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أعلنت وسائل إعلام تركية أن الطلب ازداد بشكل كبير على شراء الببغاوات والطيور في محلات بيع الحيوانات الأليفة في البلاد بعد حادثة الزلزال الشهر الماضي.

وجاء في صحيفة Yeni Akit "ازداد الطلب على شراء الطيور في محلات بيع الحيوانات الأليفة في تركيا  بعد حادثة الزلزال الذي ضرب جنوب شرق البلاد، وتبعا لوسائل الإعلام المحلية فإن الطلب على شراء الببغاوات ازداد 10 مرات بعد أن أشارت تقارير إلى أن الطيور قادرة على استشعار بعض الاهتزازات الأرضية أسرع من البشر".

ومن جهتهتم أشار أصحاب متاجر بيع الحيوانات الأليفة في تركيا إلى "أن العائلات باتت تشتري الطيور المنزلية بنسبة أكبر لمساعدة الأطفال على التغلب على الخوف الذي عانوه خلال فترة الزلزال".

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وتجدر الإشارة إلى أن زلزالين مدمرين بقوة 7.7 و7.6 ضربا جنوب شرق تركيا ومناطق شمال سوريا في 6 فبراير الماضي، وكان مركز الهزات محافظة كهرمان مرعش التركية، وأعقبتهما مئات الهزات الارتدادية، الأمر الذي تسبب بوفاة عشرات الآلاف من الناس، وخلف دمارا ماديا هائلا.

المصدر: ntv.ru

 

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