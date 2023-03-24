السعودية.. تغريدة في أول يوم من رمضان تضع تعليم الطائف في "موقف محرج"

أثارت إدارة التعليم بمحافظة الطائف السعودية الجدل بعد نشرها تغريدة حذفتها بعد دقائق لاقت انتقادات واسعة من المتابعين الذين طالبوا بالشفافية والوضوح والمصداقية في ما تطرحه.

وجاء ذلك بعد أن نشر حساب إدارة التعليم بالطائف، تغريدة قال فيها إن العملية التعليمية في اليوم الأول من شهر رمضان تمت بكل انضباط وانتظام، مرفقة مع التغريدة عددا من الصور لمجموعة من الطلاب في أحد الفصول الدراسية، إلا أن ناشر التغريدة لم يتنبه لوجود عبوات مياه على الطاولات المدرسية، وهو ما يتعارض مع الصيام ما يعني أن الصور تم التقاطها في غير شهر رمضان.

وتسببت الصور في توجيه الانتقادات اللاذعة لـ "تعليم الطائف"، بعدم تحري الصواب والمصداقية والوضوح في تغريدتها، وأمام الكم الهائل من التعليقات اضطرت إدارة التعليم لحذف التغريدة.

المصدر: وسائل إعلام سعودية