أرغم ابنه على اللعب بالهاتف 17 ساعة متواصلة ليعلمه مضار السهر حتى وقت متأخر!(فيديو)

قرر رجل صيني إرغام ابنه على اللعب بالهاتف لـ 17 ساعة متواصلة ليعلمه مضار استخدام الهاتف لوقت طويل والسهر حتى وقت متأخر من الليل.

وتبعا لبعض وسائل التواصل الاجتماعي فإن رجلا من الصين كان قد انزعج من أن ابنه متعلق بألعاب الفيديو على الهاتف ويقضي ساعات طويلة في الليل وراء شاشة الجهاز ولا ينال قسما كافيا من الراحة قبل الذهاب للمدرسة، وبداية شهر مارس الجاري اكتشف الأب في إحدى الليالي أن ابنه يلعب بالهاتف في موعد النوم ليلا، فعرض الأب على ابنه فكرة أن يعفيه من المدرسة في اليوم التالي شرط أن يستمر باللعب على الهاتف لوقت طويل.

في البداية أحب الولد الفكرة، ولكنه عندما أراد التوقف عن اللعب أرغمه والده على متابعة اللعب، واستمر الأمر لـ 17 ساعة متواصلة، وكلّما غلب الولد النعاس أيقظه والده وأرغمه على الاستمرار، كما قام الأب بتوثيق الأمر عبر مقطع فيديو.

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وانتهت القصة بأن أدرك الولد مضار عادته السيئة، ووعد والده بعدم اللعب على الهاتف ليلا، بل إنه حتى كتب تعهدا خطيا للأب بهذا الخصوص.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا