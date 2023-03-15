الشرطة العراقية تضبط 2.6 مليون حبة كبتاغون داخل شاحنة براد في الأنبار

أعلنت قيادة شرطة الأنبار العراقية يوم الأربعاء ضبط 2.6 مليون حبة كبتاغون مخدرة، كانت مخبأة في شاحنة براد.

وقالت القيادة في بيان، "بعد ورود معلومات من أحد المصادر ل‍مديرية شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية بوجود حبوب مخدرة داخل شاحنة براد في أحد الكراجات قرب الجسر الياباني وبعد استحصال الموافقات القانونية القضائية تم تشكيل مفرزة من المديرية أعلاه ومركز شرطة الخالدية وفوج طوارئ الأنبار الحادي عشر والتوجه إلى المكان المقصود".

المصدر: السومرية نيوز