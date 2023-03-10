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السعودية.. شاحن هاتف جوال يحرق منزلا في جازان (صور)

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السعودية.. شاحن هاتف جوال يحرق منزلا في جازان (صور)
AFP
السعودية
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تسبب شاحن هاتف جوال، مساء الخميس، في احتراق منزل في بلدة رمادة بمنطقة جازان، أقصى جنوب غرب المملكة العربية السعودية.

وفي التفاصيل، قال المواطن إن ابنته شحنت الجهاز الخاص بها في إحدى الغرف بالمنزل وتركته كالعادة موصولا في الشاحن، لكن هذه المرة أدى ذلك إلى انفجار الشاحن واحتراق الغرفة والصالة المجاورة بما في ذلك الأثاث بالكامل.

وهرعت فرق الدفاع المدني إلى موقع الحريق بعد تلقي البلاغ، ونجحت في إخماد ألسنة اللهب بمساعدة سكان الحي.

السعودية.. شاحن هاتف جوال يحرق منزلا في جازان (صور)
/ okaz.com.sa
السعودية.. شاحن هاتف جوال يحرق منزلا في جازان (صور)
/ okaz.com.sa

المصدر: صحيفة "عكاظ"

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