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قطر.. مصادرة فهد وذئب عربي وثعبان بحوزة مواطن (صور)

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قطر.. مصادرة فهد وذئب عربي وثعبان بحوزة مواطن (صور)
السيطرة على فهد وذئب عربي وأصلة - صور من حساب "الحياة الفطرية"
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أعلن المركز الوطني القطري لتنمية الحياة الفطرية مصادرة فهد صياد وذئب عربي وثعبان أصلة لدى أحد المواطنين، ونقلها إلى وحدة الإيواء التابعة للمركز.

وقال المركز في تغريدة له عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "سيطر فريق من المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية على فهد صياد وذئب عربي وأصلة بعد أن ضبطتها الجهات الأمنية بحوزة مواطن."

قطر.. مصادرة فهد وذئب عربي وثعبان بحوزة مواطن (صور)قطر.. السيطرة على فهد وذئب عربي وأصلة كانت بحوزة مواطن
قطر.. مصادرة فهد وذئب عربي وثعبان بحوزة مواطن (صور)قطر.. السيطرة على فهد وذئب عربي وأصلة كانت بحوزة مواطن
قطر.. مصادرة فهد وذئب عربي وثعبان بحوزة مواطن (صور)قطر.. السيطرة على فهد وذئب عربي وأصلة كانت بحوزة مواطن

وأكد المركز تقديم الرعاية الطبية اللازمة لها ونقلها إلى وحدة الإيواء التابعة للمركز.

المصدر: صحيفة اليوم

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