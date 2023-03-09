قطر.. مصادرة فهد وذئب عربي وثعبان بحوزة مواطن (صور)

أعلن المركز الوطني القطري لتنمية الحياة الفطرية مصادرة فهد صياد وذئب عربي وثعبان أصلة لدى أحد المواطنين، ونقلها إلى وحدة الإيواء التابعة للمركز.

وقال المركز في تغريدة له عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "سيطر فريق من المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية على فهد صياد وذئب عربي وأصلة بعد أن ضبطتها الجهات الأمنية بحوزة مواطن."

وأكد المركز تقديم الرعاية الطبية اللازمة لها ونقلها إلى وحدة الإيواء التابعة للمركز.

المصدر: صحيفة اليوم