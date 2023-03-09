الهند.. القبض على مضيف طيران متلبسا بتهريب كمية من الذهب من دولة عربية (صور)

ذكرت وسائل إعلام هندية أن سلطات مطار كوتشي جنوب غرب الهند، ألقت القبض على أحد أفراد طاقم شركة طيران هندية، حاول تهريب كمية من الذهب بطريقة مبتكرة اكتشفتها الجمارك.

وقام المتهم الذي يدعى شافي شرف، بلفّ 1.878 كغ من الذهب حول ساعديه وأخفاها تحت قميصه، خلال الرحلة القادمة من مملكة البحرين.

وكانت خطة الشاب، تتمثل في تغطية الذهب بأكمامه والمرور عبر القناة الخضراء للتخليص الجمركي المخصصة للمسافرين الذين ليس لديهم أي بضائع خاضعة للرسوم الجمركية للإفصاح عنها.

وأفادت وسائل الإعلام بأن مفوضية الجمارك تلقت معلومات تشير إلى أن أحد أفراد طاقم طيران الهند في خط "البحرين - كوتشي" كان يحمل معه ذهبا غير مرخص.

وأشارت إلى أنه تم القبض عليه ونقله إلى الجناح الوقائي للجمارك.

ووثقت صورة نشرتها وكالة الأنباء "ANI" كيف قام شافي بلف الذهب حول ذراعيه.

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المصدر: وسائل إعلام هندية