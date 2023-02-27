لصوص يسرقون سماعات الأذن من الضحايا (فيديو)

سرق فريق متجول من قطاع الطرق يستقلون دراجات نارية صغيرة، سماعات أذن "آبل" من رؤوس 21 شخصا على الأقل في مدينة نيويورك الأمريكية.

وبدأت السرقات في 28 يناير، وشارك عادة أربعة في هذه السرقات، أشخاص على دراجتين صغيرتين يفاجئون الضحايا من الخلف، بانتزاع سماعاتهم من طراز "آبل إيربودز ماكس ويفرون"، التي تباع حاليا مقابل 549 دولارا أمريكيا للقطعة الواحدة.

هز سارقوا الأجهزة الصوتية جميع أنحاء مانهاتن بما في ذلك حادث في الحديقة المركزية، حيث تتراوح أعمار الضحايا بين 18 و41 عاما.

WANTED GRAND LARCENY PATTERN: Know them? On numerous occasions the individuals riding on mopeds, approach the victim's from behind & remove Apple AirPod Max headphones off the victim's head. @NYPD10Pct Any info call us at 800-577-TIPS or anonymously post a tip on our website pic.twitter.com/YB3lDNLvOO — NYPD Crime Stoppers (@NYPDTips) February 22, 2023

حدث العدد الأكبر من السرقات في منتصف وما بعد الظهيرة. سرقت خمس سماعات في 8 فبراير، وثماني في 18 فبراير. ما زال اللصوص طلقاء، ولم تحدث أية اعتقالات.

وقد نشرت الشرطة هذا الأسبوع، صورة لمشتبه بهم يركبون دراجات نارية صغيرة، ومقطعا مصورا يظهر أحدهم وهو ينزل من دراجة حاملا سماعتين من طراز "إيربود ماكس" ويسير داخل حديقة ساحة واشنطن.

🚨WANTED for GRAND LARCENY PATTERN: In 21 separate incidents between 1/28 & 2/18, the suspects riding on mopeds approached the victims from behind & removed their Apple Pro Max headphones off their heads. Have any info? DM @NYPDTips or call them at 800-577-TIPS. pic.twitter.com/jlolcXyui5 — NYPD NEWS (@NYPDnews) February 25, 2023

على عكس، سماعات" إيربودز" و"إيربودز برو"، الصغيرة والتي توضع في الأذن، توضع "إيربودز ماكس" فوق الأذن ولها عصابة رأس قابلة للتعديل تصل بين الجانبين الأيمن والأيسر.

المصدر: AP