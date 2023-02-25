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من مكة حتى الرياض.. الرحالة السعودي السلمي يقطع 1112 كم على ظهر جمل (فيديو)

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من مكة حتى الرياض.. الرحالة السعودي السلمي يقطع 1112 كم على ظهر جمل (فيديو)
Globallookpress
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كشف الرحالة السعودي عبد الرحيم السلمي عن رحلته التي سافرها من مكّة المكرمة إلى العاصمة الرياض على ظهر جمله والتي استغرقت 35 يوما.

وقال خلال ظهوره على شاشة قناة "الإخبارية" إنه بدأ رحلته في منتصف شهر يناير الماضي من منطقة مكة المكرمة بمحافظة الكامل مركز شمنصير إلى العاصمة الرياض.

وأضاف أنه خاض هذه الرحلة فرحاً وابتهاجاً بيوم التأسيس، "وقطعت مسافة 1112 كيلومتر خلال 35 يوماً بتصريح من وزارة الرياضة والجهات الحكومية ذات الاختصاص.

واختتم "وصلت إلى الرياض ولله الحمد يوم الأربعاء."

المصدر: موقع صدى

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