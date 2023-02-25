مصر.. حبس المتهم بانتحال صفة الفنان ماجد الكدواني على "فيسبوك" (صورة)

قررت جهات التحقيق في مصر يوم السبت، حبس المتهم بانتحال صفة الفنان ماجد الكدواني عبر موقع "فيسبوك" 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وأفادت وسائل إعلام مصرية بأن المتهم جمع العديد من المتابعين له على "فيسبوك" مستخدما اسم وصور وفيديوهات الفنان ماجد الكدواني.

وكانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، قد ألقت القبض على أدمن الصفحة منتحل صفة الفنان ماجد الكدواني على موقع "فيسبوك".

وكشفت التحريات الأولية أن المتهم انتحل صفة الكدواني، وتواصل مع رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن طريق صفحة موثقة باسم الفنان وذلك لجمع العديد من المتابعين له على "فيسبوك"، مستخدما اسم وصور وفيديوهات الفنان في انتحال الصفة.

وتعود التفاصيل الواقعة عندما تقدم الفنان ماجد الكدواني ببلاغ إلى مباحث الإنترنت، ضد منتحل شخصيته عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وحذر جمهوره من استقطابه للمراهقين من خلال منشورات مزيفة وصور وفيديوهات.

عقب تقنين الإجراءات، أمكن استهدافه وضبطه، وبحوزته هاتف محمول، ومبلغ مالي، وعدد من الفيديوهات والصور للفنان ماجد الكدواني في نشاطه الإجرامي، واتخذت الإجراءات القانونية بحقه.

المصدر: موقع "القاهرة 24" المصري