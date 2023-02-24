توارى منذ 17 سنة.. الإنتربول السعودي يقبض على مقيم ارتكب جريمته في الهند

ألقت الجهات الأمنية السعودية القبض على متهم مطلوب للهند عبر الإنتربول الدولي في جريمة قتل وقعت بولاية كيرلا الهندية قبل 17 عاما.

وأشارت تقارير هندية إلى أن المتهم وهو هندي الجنسية، ويدعى محمد أنيفة، تم اعتقاله في السعودية بعد أن صدرت ضدّه "مذكرة حمراء" من الإنتربول في نوفمبر الماضي.

وأضافت التقارير أن مسؤولين أمنيين من الشرطة الهندية سيتجهون إلى السعودية لتسلُّم المتهم ويُصار لنقله إلى ولاية كيرلا التي شهدت واقعة الجريمة، تمهيدا لخضوعه إلى المحاكمة.

يشار إلى أن الموقوف أنيفة يواجه تهمة قتل رجل أعمال هندي بعد خلاف تجاري نشب بينهما في العام 2006.

المصدر: سبق الإلكترونية