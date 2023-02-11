زلزال تركيا.. انتشال طفلة على قيد الحياة بعد 131 ساعة تحت الأنقاض

انتشلت فرق الإنقاذ في تركيا طفلة من تحت الأنقاض على قيد الحياة في ولاية هطاي جنوبي البلاد، بعد 131 ساعة على الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا.

ورصدت فرق الإنقاذ أصواتا من تحت أنقاض مبنى مكون من 4 طوابق في قضاء بلن وكثفت على الفور جهودها في الموقع حتى نجحت في إخراج الطفلة إرام البالغة 7 أعوام، ونقلها إلى المشفى.

وكانت فرق الإنقاذ قد أخرجت والدة الطفلة حليمة باغري أجيق (27 عاما) أول أمس من أنقاض نفس المبنى ونقلت إلى ولاية مرسين للعلاج.

الجدير بالذكر أنه تم انتشال جثتي شقيقي الطفلة من تحت أنقاض المبنى.

المصدر: الأناضول