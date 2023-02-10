الفنانة أحلام تهاجم مروجي شائعة تبرع فنانة بمليوني دولار لضحايا الزلزال في سوريا

شنت الفنانة الإماراتية أحلام هجوما حادا على شائعة تبرع فنانة بمليوني دولار لضحايا الزلزال في سوريا وتركيا.

وفي التفاصيل، نشر أحد الحسابات في "تويتر" تغريدة جاء فيها: "في فنانة مطربة لبنانية تبرعت بـ 2 مليون دولار من ثروتها لسوريا، وما صرحت بالموضوع #زلزال_سوريا".

في فنانة مطربة لبنانية تبرعت ب 2 مليون دولار من ثروتها لسوريا ، و ما صرحت بالموضوع #زلزال_سوريا — People بالعربي (@peoplebelarabi) February 8, 2023

وردّت أحلام عبر "تويتر" بالقول: "والله ما شاء الله على النفاق تبرعت بـ 2 مليون دولار وما قالت وانت كيف عرفت؟! ولمن تبرعت وكيف ومتى".

وأضافت: "أرجوك بلاش تخريف وضحك على الذقون فقط كلام ونفاق على ناس هزهم وهزمهم الزلزال ؟! ربي يحفظ حكامنا من كل شر ما قصروا من اول ولا راح يقصرون من تالي".

والله ما شاء الله على النفاق تبرعت ب ٢ مليون دولار وماقالت وانت كيف عرفت؟! ولمن تبرعت وكيف ومتى ارجوك بلاش تخريف وضحك على الذقون فقط كلام ونفاق على ناس هزهم وهزمهم الزلزال ؟؟؟!!!!ربي يحفظ حكامنا من كل شر ما قصروا من اول ولا راح يقصرون من تالي 🙏🏻 #زلزال_ترکیا_وسوريا#زلزال 💔😡 https://t.co/OTyddycAde — A H L A M ~ ♥️ 2023 (@AhlamAlShamsi) February 9, 2023

وأعادت أحلام نشر تغريدة جاء فيها: "كل ما يحكى عن مبلغ الـ2 مليون دولار والفنانة اللبنانية واسم نجوى كرم تحديدا غير صحيح إطلاقا والموضوع هو لتوريط اسمها بلعبة سياسية متعلقة بانقسام الشارع السوري سياسيا خصوصا في موضوع المساعدات ونطاق المأساة".

كل ما يحكى عن مبلغ ال2 مليون دولار والفنانة اللبنانية واسم #نجوى_كرم تحديدا غير صحيح اطلاقا والموضوع هو لتوريط اسمها بلعبة سياسية متعلقة بانقسام الشارع السوري سياسيا خصوصا في موضوع المساعدات ونطاق المأساة



اعتبروا التغريدة محط ثقة — Star Arab World #HelpSyria💔 (@StarArabWorld) February 9, 2023

وعلقت أحلام على التغريدة: "شكرا للتوضيح يالله اللي بعدو.. بدي اعرف من اللي تبرع #قتاته #كيفي والله ما اخليهم انا مش مهم عندي إلا أن اللعب على وجع العالم يذبحني وانتهينا خلااااااص كفاية #نفاق".

شكراً للتوضيح يالله اللي بعدو 😂😂🤣🤣🤣 بدي اعرف من اللي تبرع #قتاته#كيفي والله ما اخليهم انا مش مهم عندي الا ان اللعب على وجع العالم يذبحني وانتهينا خلااااااص كفايه #نفاقhttps://t.co/Ip9q1oZYIx — A H L A M ~ ♥️ 2023 (@AhlamAlShamsi) February 10, 2023

سؤال لو عندك الشجاعه رد ؟؟؟ هل نجوى صرحت انها اللي تبرعت ؟؟؟؟ ليش تزج اسم نجوى لانك تبي تتقرب منها فقط وتبان قدامها انك بطلها في الوقت اللي انت تضر نجوى مع ان الكل نفى ؟؟؟؟!!!!! من دخلت صفحتك شفت حقيقتك هههههههه #مضحك_للغايه احلام بدها تصير ترند 🤣😂🤣😂🤣😂 اكثر شي ضحكني 👑 https://t.co/aGgJmMYrmc — A H L A M ~ ♥️ 2023 (@AhlamAlShamsi) February 10, 2023

وكانت المطربة اللبنانية نجوى كرم قد تصدرت قائمة الأكثر تداولا على موقع "تويتر"، بعد تداول تغريدات جاء فيها أنها تبرعت بمليوني دولار أمريكي لمنكوبي الزلزال في سوريا.

وروجت شريحة واسعة من المغردين خبرا مفاده بأن كرم قدمت المبلغ الكبير من دون أن تعلن خطوتها، في حين التزمت الصمت ولم تعلق على التدوينات المتداولة أو تشاركها.

يذكر أن العديد من نجوم الفن العرب والأجانب حرصوا على تقديم الدعم والمساعدة لضحايا الزلزال الذي ضرب سوريا وتركيا قبل أيام، الذي بحياة أكثر من 23 ألف شخص، وامتدت آثاره في المجمل إلى ملايين السكان في البلدين.

المصدر: RT + "تويتر"