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الفنانة أحلام تهاجم مروجي شائعة تبرع فنانة بمليوني دولار لضحايا الزلزال في سوريا

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الفنانة أحلام تهاجم مروجي شائعة تبرع فنانة بمليوني دولار لضحايا الزلزال في سوريا
@AhlamAlShamsi
الفنانة أحلام
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شنت الفنانة الإماراتية أحلام هجوما حادا على شائعة تبرع فنانة بمليوني دولار لضحايا الزلزال في سوريا وتركيا.

وفي التفاصيل، نشر أحد الحسابات في "تويتر" تغريدة جاء فيها: "في فنانة مطربة لبنانية تبرعت بـ 2 مليون دولار من ثروتها لسوريا، وما صرحت بالموضوع #زلزال_سوريا".

وردّت أحلام عبر "تويتر" بالقول: "والله ما شاء الله على النفاق تبرعت بـ 2 مليون دولار وما قالت وانت كيف عرفت؟! ولمن تبرعت وكيف ومتى".

وأضافت: "أرجوك بلاش تخريف وضحك على الذقون فقط كلام ونفاق على ناس هزهم وهزمهم الزلزال ؟! ربي يحفظ حكامنا من كل شر ما قصروا من اول ولا راح يقصرون من تالي".

وأعادت أحلام نشر تغريدة جاء فيها: "كل ما يحكى عن مبلغ الـ2 مليون دولار والفنانة اللبنانية واسم نجوى كرم تحديدا غير صحيح إطلاقا والموضوع هو لتوريط اسمها بلعبة سياسية متعلقة بانقسام الشارع السوري سياسيا خصوصا في موضوع المساعدات ونطاق المأساة".

وعلقت أحلام على التغريدة: "شكرا للتوضيح يالله اللي بعدو.. بدي اعرف من اللي تبرع #قتاته #كيفي والله ما اخليهم انا مش مهم عندي إلا أن اللعب على وجع العالم يذبحني وانتهينا خلااااااص كفاية #نفاق".

وكانت المطربة اللبنانية نجوى كرم قد تصدرت قائمة الأكثر تداولا على موقع "تويتر"، بعد تداول تغريدات جاء فيها أنها تبرعت بمليوني دولار أمريكي لمنكوبي الزلزال في سوريا.

وروجت شريحة واسعة من المغردين خبرا مفاده بأن كرم قدمت المبلغ الكبير من دون أن تعلن خطوتها، في حين التزمت الصمت ولم تعلق على التدوينات المتداولة أو تشاركها.

يذكر أن العديد من نجوم الفن العرب والأجانب حرصوا على تقديم الدعم والمساعدة لضحايا الزلزال الذي ضرب سوريا وتركيا قبل أيام، الذي بحياة أكثر من 23 ألف شخص، وامتدت آثاره في المجمل إلى ملايين السكان في البلدين.

المصدر: RT + "تويتر"

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