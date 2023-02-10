السعودية.. قرد بابون يهاجم أمين عسير والأخير يرد (فيديو)
تعرض أمين منطقة عسير السعودية عبد الله الجالي، لهجوم من قرد بابون، وشدد الجالي على أن العمل جار على قدم وساق للحد من انتشار القردة في المنطقة.
ونشر أمين عسير مقطع فيديو على صفحته بموقع "تويتر"، لمجموعة من قردة البابون في تغريدة أعادت نشرها الصفحة الرسمية لأمانة عسير.
وقال الجالي في تعليق: "تخبرون القرد أبوكشة.. هذا سلمكم الله يصير شيخ القطيع.. هجم علي وأنا أرمي كيس في برميل زبالة أكرمكم الله.. ما يدري أنه اختار يهاجم الشخص الغلط".
وأضاف "للمعلومية شغالين على قدم وساق مع زملائنا في المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية للحد من انتشارها".
وفي التغريدة ذاتها، نشر أمين عسير أنفوغرافيك توضح الأضرار الناجمة عن تزايد قردة البابون.
تخبرون القرد ابوكشه .. هذا سلمكم الله يصير شيخ القطيع. هجم علي وانا ارمي كيس في برميل زبالة اكرمكم الله. مايدري انه اختار يهاجم الشخص الغلط— عبدالله الجالي (@AJali_2030) February 9, 2023
للمعلومية شغالين على قدم وساق مع زملائنا في @NCW_center للحد من انتشارها pic.twitter.com/8o6E0G4Kna
المصدر: وسائل إعلام سعودية