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السعودية.. قرد بابون يهاجم أمين عسير والأخير يرد (فيديو)

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السعودية.. قرد بابون يهاجم أمين عسير والأخير يرد (فيديو)
Gettyimages.ru
قرد بابون
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تعرض أمين منطقة عسير السعودية عبد الله الجالي، لهجوم من قرد بابون، وشدد الجالي على أن العمل جار على قدم وساق للحد من انتشار القردة في المنطقة.

ونشر أمين عسير مقطع فيديو على صفحته بموقع "تويتر"، لمجموعة من قردة البابون في تغريدة أعادت نشرها الصفحة الرسمية لأمانة عسير.

وقال الجالي في تعليق: "تخبرون القرد أبوكشة.. هذا سلمكم الله يصير شيخ القطيع.. هجم علي وأنا أرمي كيس في برميل زبالة أكرمكم الله.. ما يدري أنه اختار يهاجم الشخص الغلط".

وأضاف "للمعلومية شغالين على قدم وساق مع زملائنا في المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية للحد من انتشارها".

وفي التغريدة ذاتها، نشر أمين عسير أنفوغرافيك توضح الأضرار الناجمة عن تزايد قردة البابون.

المصدر: وسائل إعلام سعودية

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