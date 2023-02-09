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باحث سعودي: لو ضرب نيزك الدوادمي الأرض لأعدم ربعها

متفرقات

باحث سعودي: لو ضرب نيزك الدوادمي الأرض لأعدم ربعها
Gettyimages.ru
نيزك
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أكد الباحث السعودي في شؤون الطقس والمناخ، خالد صالح الزعاق، أن النيزك الذي شوهد ليلة البارحة على نطاق واسع "لو ضرب الأرض لأعدم ربعها".

وصرّح الزعاق بذلك في معرض تعليقه على النيزك الذي ظهر في محافظة الدوادمي شمال غرب الرياض.

وأضاف: "مرّ هذا على الغلاف الغازي العلوي للأرض فولد احتكاكه بالأوكسحين هناك لهبه الأخضر خلال رحلته الكونية، فحاله كحال غيره من المذنبات".

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المصدر: صحيفة صدى الإلكترونية

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