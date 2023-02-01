الأردن يستعد لأمطار مصحوبة بالثلوج

وجّه رئيس الحكومة الأردني بِشر الخصاونة الوزارات والجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة والاستعداد ورفع الجاهزية والتنسيق، للتعامل مع تطورات الحالة الجوية السائدة في البلاد.

وأكد الخصاونة ضرورة إدامة عمل غرف الطوارئ والتأكُّد من جاهزية الفرق الميدانية والكوادر المختصة في جميع محافظات البلاد.

كما أكد ضرورة متابعة ملاحظات المواطنين على مدار الساعة، والتعامل معها فوراً، والتأكد من توفر احتياجاتهم الأساسية بما يحفظ سلامتهم.

من جهته تابع وزير الادارة المحلية توفيق كريشان، تطورات الحالة الجوية في غرف العمليات والطوارئ لدى الوزارات والجهات المختصة، للاطمئنان على جاهزيتها.

وأكد ضرورة مواصلة تفقد المناطق التي تشهد هطولات غزيرة ومجاري الأودية والسيول، ومتابعة أوضاع السدود والحفائر والبرك العامة، والأودية والمناطق المنخفضة أولا بأول في مختلف مناطق المملكة.

فضلا عن توفير احتياجات المواطنين خاصة الوقود اللازم للتدفئة والسلع الرئيسية التموينية والضرورية.

يُشار إلى أن موقع "طقس العرب"، رجّح اليوم الأربعاء، تراكم محدود للثلوج على قمم جبال عالية مثل، الشراة والرشادية.

وقال مستشار التنبؤات الجوية في الموقع، جمال الموسى، إنّه في منتصف الليلة، تنتشر الأمطار لتشمل معظم المناطق، وقد تكون مصحوبة بزخات من الثلوج في المرتفعات الجبلية الشمالية، وبعض المناطق الوسطى أمطار ممزوجة بثلوج.

المصدر: خبرني