أغنى كلب في العالم.. "غونتر السادس" ثروته تبلغ 400 مليون دولار (صورة + فيديو)

يعيش غونتر السادس أغنى كلب في العالم، في القصر السابق لمغنية البوب مادونا ويستمتع برحلات استكشافية في جميع أنحاء إيطاليا.

ووفقا لأحد المخرجين الذي قرر تصوير فيلم كامل عن قصة حياته، فإن حياة الكلب الشهير مليئة بالأسرار.

وقالت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية إن "غونتر السادس" والذي ينتمي لفصيلة "الراعي الألماني"، يعيش حياة مليئة بالترف داخل قصر مادونا الفاخر الذي تبلغ قيمته 23.5 مليون جنيه إسترليني (29 مليون دولار)، مشيرة إلى أنها ثروة من واحدة من ثروات الكلب العديدة.

ووثق الفيلم الوثائقي Gunther's Millions، قصة "الحكاية الخيالية" بالتفصيل، ولكن يبدو أن قصة الكلب بها أسرار أكثر قتامة ومخفية.

وقال المخرج أوريلين ليتورجي: القصة تبدو جنونية.. وكنا بطبيعة الحال فضوليين منذ البداية.. وعلى مر السنين، نقلت الكثير من وسائل الإعلام قصصا عن "غونتر"، ولكن هذه المرة، تمكنا من الاقتراب منه بشكل غير مسبوق".

Gunther VI, the 'richest dog in the world,' gets his tale told in Netflix doc: ‘Every good story has secrets’ via /r/nottheonion https://t.co/Ocd8MWCRCxpic.twitter.com/Cr5uxjuLva — Lost At Home Podcast (@TheLostAtHome) January 30, 2023

وأضاف "لم يحصل أحد على هذا النوع من الوصول الذي حصلنا عليه لسرد القصة بالكامل وللتعمق أكثر في حياته".

ذكرت عدة تقارير أن غونثر ورث 64.9 مليون جنيه إسترليني (80 مليون دولار) ثروة الكونتيسة الألمانية الراحلة كارلوتا ليبنشتاين التي توفيت عام 1992.

وجاء في الفيلم الوثائقي أنه تم تكليف الرجل الأعمال الإيطالي ماوريتسيو ميان، صديق نجل الكونتيسة ليبنشتاين، الذي توفي منتحرا، برعاية "غونتر السادس".

وقام وقتها ببناء إمبراطورية حول ذلك الحيوان الأليف، حسبما أفاد موقع "فوكس بيزنس" عن الحكاية الغريبة المرتبطة بقصص الكونتيسة.

وقال ليتورجي عن ماوريتسيو: "علمنا لاحقا أنه كان مرتبطا جدا بالكونتيسة وبابنها الذي فقدته.. سأقول إن هذه الشخصيات تمثل شيئا عميقا جدا بالنسبة له.. كان علينا أن نتعمق أكثر لفهم ذلك".

المصدر: صحيفة "ديلي ستار" البريطانية