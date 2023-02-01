بالفيديو.. ردة فعل ناقة رأت صاحبها بعد غيابه عنها بسبب مرضه

تداول رواد موقع "تويتر" فيديو لردة فعل ناقة رأت صاحبها بعد غيابه عنها بسبب مرضه، معتبرين أن الوفاء ليس حصريا على البشر.

ويظهر في الفيديو الذي انتشر على نطاق واسع، رجل مسن داخل سيارة إسعاف، فيما الناقة تقترب منه وترحب به، وكأنها تحاول احتضانه وتقبيله.

فيديو.. ردة فعل ناقة رأت صاحبها بعد غيابه عنها بسبب مرضهhttps://t.co/1mmjZBBbvw



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ pic.twitter.com/CGP7N01OC6 — الشقردي (@aimh1386) January 31, 2023

وعلق مغرد قائلا: "سبحان الله الوفاء ليس حصريا على البشر".

شاهد.. ردة فعل ناقة رأت صاحبها بعد غيابه عنها بسبب مرضه • صحيفة المرصد

سبحان الله الوفاء ليس حصريا على البشر https://t.co/TaxIoGGE2G — فاطمة البهيجان🇸🇦 (@f_albehjan) January 31, 2023

وقال آخر: "لا تعلم أتتعجب من وفاء الناقة بعد طول الغياب! أم من وفاء مالك إبل أبعده المرض عن لقاهم!".

لا تعلم أتتعجب من وفاء الناقة بعد طول الغياب!

أم من وفاء مالك إبل أبعده المرض عن لقاهم!!🇸🇦 pic.twitter.com/uEDducMMbe — فهد بن حثلين (@F_BinHithleen) January 30, 2023

المصدر: RT