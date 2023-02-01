بالفيديو.. ردة فعل ناقة رأت صاحبها بعد غيابه عنها بسبب مرضه
تداول رواد موقع "تويتر" فيديو لردة فعل ناقة رأت صاحبها بعد غيابه عنها بسبب مرضه، معتبرين أن الوفاء ليس حصريا على البشر.
ويظهر في الفيديو الذي انتشر على نطاق واسع، رجل مسن داخل سيارة إسعاف، فيما الناقة تقترب منه وترحب به، وكأنها تحاول احتضانه وتقبيله.
فيديو.. ردة فعل ناقة رأت صاحبها بعد غيابه عنها بسبب مرضهhttps://t.co/1mmjZBBbvw— الشقردي (@aimh1386) January 31, 2023
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وعلق مغرد قائلا: "سبحان الله الوفاء ليس حصريا على البشر".
شاهد.. ردة فعل ناقة رأت صاحبها بعد غيابه عنها بسبب مرضه • صحيفة المرصد— فاطمة البهيجان🇸🇦 (@f_albehjan) January 31, 2023
سبحان الله الوفاء ليس حصريا على البشر https://t.co/TaxIoGGE2G
وقال آخر: "لا تعلم أتتعجب من وفاء الناقة بعد طول الغياب! أم من وفاء مالك إبل أبعده المرض عن لقاهم!".
لا تعلم أتتعجب من وفاء الناقة بعد طول الغياب!— فهد بن حثلين (@F_BinHithleen) January 30, 2023
أم من وفاء مالك إبل أبعده المرض عن لقاهم!!🇸🇦 pic.twitter.com/uEDducMMbe
🏮شاهد.. ردة فعل ناقة رأت صاحبها بعد غيابه عنها بسبب مرضه، وهي تستقبل صاحبها المريض بالأحضان، والعناق، معبرة عن حبها واشتياقها له، وكأنها تطمئن على صحته وسبب غيابه.— م. صالح الخراشي (@saleh1u1) January 31, 2023
سبحان الله#السعودية#الرياض#مصر#القاهرة#الامارات#الكويت#عُمان#البحرين#الرسائل_الخاصهpic.twitter.com/QxkwZIz1Y0
المصدر: RT