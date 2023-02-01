 
مباشر

بالفيديو.. ردة فعل ناقة رأت صاحبها بعد غيابه عنها بسبب مرضه

متفرقات

بالفيديو.. ردة فعل ناقة رأت صاحبها بعد غيابه عنها بسبب مرضه
الصورة ملتقطة من الفيديو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/uo1s

تداول رواد موقع "تويتر" فيديو لردة فعل ناقة رأت صاحبها بعد غيابه عنها بسبب مرضه، معتبرين أن الوفاء ليس حصريا على البشر.

ويظهر في الفيديو الذي انتشر على نطاق واسع، رجل مسن داخل سيارة إسعاف، فيما الناقة تقترب منه وترحب به، وكأنها تحاول احتضانه وتقبيله.

وعلق مغرد قائلا: "سبحان الله الوفاء ليس حصريا على البشر".

وقال آخر: "لا تعلم أتتعجب من وفاء الناقة بعد طول الغياب! أم من وفاء مالك إبل أبعده المرض عن لقاهم!".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا