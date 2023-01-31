صورة نادرة لمائدة ملكية على شرف الملك عبد العزيز

نشر موقع "صدى" السعودي، يوم الثلاثاء، صورة نادرة لمائدة ملكية أقيمت على شرف العاهل السعودي الملك عبد العزيز.

وقال الموقع السعودي إن قصر الإمارة بالدمام شهد قبل نحو 76 عاما إقامة مائدة ملكية على شرف الملك عبد العزيز حضره حكام البحرين، وعلى رأسهم الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة.

وتمت هذه المائدة في ضيافة الأمير سعود بن عبد الله بن جلوي وهو من أعد تلك المائدة عام 1947.

وكانت هذه المائدة مهيبة وكبيرة وتضمنت العديد من الأصناف والأطعمة والمشروبات.

المصدر: موقع "صدى" السعودي