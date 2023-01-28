إعلامية مصرية تعلق على قرار هدم أشهر الملاهي في القاهرة (صور)

عبّرت الإعلامية المصرية ياسمين الخطيب عن أسفها لقرار إزالة ملاهي السندباد بالقاهرة، مشيرة إلى أنه خبر لن يشعر بمرارته إلا أبناء جيلها وأن هذه الملاهي "تحتل من الذاكرة جزء كبيرا".

وكتبت الخطيب ذلك، في صحفتها على "فيسبوك"، بعد عرض أرض ملاهي "السندباد" للبيع، في أعقاب وفاة مالكها وإغلاقها!.

RT

وأضافت: "خبر لن يشعر بمرارته إلا زملاء جيلي، الذين قضوا أمتع رحلات المدرسة في السندباد، وركبوا الشلالات والبساط السحري، ودخلوا بيت الرعب وبيت جحا، وأكلوا التفاحة الغرقانة في الصوص الأحمر!"

RT

يُشار إلى أنه من المقرّر بيع "ملاهي السندباد" عبر مزاد علني يوم الاثنين 30 يناير 2023، إذ اشتهرت ملاهي السندباد بالألعاب الترفيهية المحببة إلى القلب منها: البساط السحري وبيت الرعب والسيارات المتصادمة التي كانت تسعد الكثير من الأطفال والكبار.

ومن المؤكد أن هذا الخبر أحدث حزنا وتفاعلا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتبت إحدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي بلهجتها العامية المؤثرة: "سيتم هدم مدينه ملاهي السندباد، روحتها مرتين تلاته أربعه حيهدموا الجدران وستظل الذكريات تفرحنا طاره تطاردنا طاره تحزننا طاره وهنا افتكرت بابا الله يرحمه"..

ناصر حاتم – القاهرة

المصدر: RT