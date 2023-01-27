السعودية.. مشهد مهيب لتدفق شلالات شعيب ملطخ جنوب العاصمة الرياض (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية مساء الخميس، فيديو لمشاهد مهيبة لتدفق شلال شعيب ملطخ جنوب العاصمة الرياض.

ووثق المقطع جريان السيول وتدفق الشلالات في شعيب ملطخ الذي يصب في سد نعام جنوب الرياض، بعد هطول كميات غزيرة من المطر على المنطقة.

شلال شعيب ملطخ يصب في سد #نعام جنوب #الرياض مساء اليوم الخميس ٤ رجب ١٤٤٤

📷 فيصل بن سعود pic.twitter.com/M0MekQUp7g — مجموعة مناخ الجزيرة (@ClimatJazeera) January 26, 2023

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض والقصيم.

وستكون السماء غائمة جزئيا إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة، ولا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف وحائل.

المصدر: موقع "تواصل" السعودي