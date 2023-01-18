اكتشاف قرية كنعانية قرب قرية قانا في الجليل

كشفت الحفريات الأثرية في قرية كفر قنا في الجليل عن طريق رومانية، وقرية كنعانية تعود للفترة ما بين 2000 و2500 ق.م.

وأوضح عالم الآثار عبد الله مقاري، أنه بعد 5 أشهر من أعمال التنقيب والحفر في أحراج بلدة كفر قنا، التي شهدت المعجزة الأولى للسيد المسيح عليه السلام، كشفت الحفريات عن طريق روماني بطول 200 متر وبحالة جيدة، وقرية كنعانية تعود للفترة ما بين 2500 – 2000 ق.م، و25 حجرة سكنية تعود للعهد الروماني في فلسطين، وبعض المزارع الرومانية أيضا.

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كفر قنا هي قرية عربية تقع في منطقة الجليل الأسفل شمال فلسطين، وتبعد 18 كم غرب بحيرة طبريا، و6 كم شمال شرق مدينة الناصرة، واحتلتها إسرائيل سنة 1948 عام النكبة.

وذكرت القرية منذ القدم في رسائل تل العمارنة المكتوبة باللغة الأكادية "البابلية" والخط المسماري، التي تم اكتشافها في مصر، وهي عبارة عن رسائل دبلوماسية بين حكام مصر القديمة وممثليهم في مملكتي كنعان وآمور في الفترة ما بين 1360 -1332 ق.م، كما ذكرت في الإنجيل وارتبطت بسيرة المسيح، حيث كان يتردد عليها، كما ذكرها المؤرخ الروماني يوسيفوس فلافيوس.

المصدر: وكالات