قتيل وإصابات بإطلاق للنار على ملهى ليلي في هيوستن الأمريكية

قتل شخص وأصيب آخرون جراء إطلاق للنار خارج ملهى ليلي في مدينة هيوستن بولاية تكساس الأمريكية، حسب شبكة ABC News.

وذكر تقرير القناة الإخبارية نقلا عن مصادر شرطة المدينة أنه "قتل شخص وأصيب 4 بجروح بعد أن فتح مسلحون النار من سيارة يستقلونها باتجاه رواد ملهى ليلي في هيوستن".

وأوضحت القناة أن الحادث وقع ليل الأحد ولم يتم توقيف أي أحد في أعقاب الحادثة.

كما أفادت الشرطة أن المهاجمين أطلقوا حوالي 50 رصاصة على رواد كانوا يقفون في ساحة انتظار الملهى.

المصدر: نوفوستي