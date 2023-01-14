الأول من "ذوات الدم الحار".. جواد مستنسخ في الصين يفتح آفاقا جديدة للفروسية (فيديو)

حصل أول حصان مستنسخ على الموافقات الصحية في الصين، في تطور من شأنه أن يفتح آفاقا جديدة أمام رياضة الفروسية في البلاد.

واستنساخ خيول السباقات أو تلك المنتمية إلى سلالات رفيعة ممارسة قائمة في بلدان عدة منذ أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، لا سيما من أجل التحسين الوراثي.

والجواد "جوانغ جوانغ" المولود في الصين في شهر يونيو 2022 من أم بديلة والمطوّر في مختبر "سينوجين" في بكين، هو استنساخ لحصان مستورد من ألمانيا.

وهذا الحيوان ذو اللون الأسود هو أول حصان من "ذوات الدم الحار" يولد في الصين وتتم الموافقة عليه رسميا من اتحاد صناعة الفروسية الصينية.

وينطبق تصنيف "ذوات الدم الحار" بشكل عام على سلالات الخيول الخفيفة ذات المزاج الحيوي.

وتطورت رياضات الفروسية، وخصوصا القفز فوق الحواجز، في الصين في السنوات الأخيرة، لكن النقص في الخيول عالية الأداء والتأخر في تكنولوجيا تحسين السلالات يحدان من هذا النمو.

وقال رئيس مختبرات شركة "سينوجين"، مي جيدونغ، لوكالة فرانس برس: "تحدثت مع فرسان صينيين يشاركون في الألعاب الأولمبية، كل منهم لديه أكثر من حصان واحد، عادة اثنان أو ثلاثة، كل حصان تتراوح تكلفته بين بضعة ملايين وعشرة ملايين يوان (حوالى مليون ونصف مليون دولار)، ويمكن أن يساعد الاستنساخ في خفض أسعار تكاثر الخيول وتربيتها".

ويمكن أن تساهم عمليات استنساخ الخيول في جعل الصين أقل اعتمادا على الحيوانات المستوردة باهظة الثمن، وفي تدعيم رياضة الفروسية الصينية.

وولد أول حصان مستنسخ في العالم في إيطاليا عام 2003، وحققت شركات استنساخ الحيوانات الصينية تقدما كبيرا في السنوات الأخيرة، وأصبحت التقنيات ناضجة لاستخدامها على الأغنام والأبقار والخنازير والكلاب والقطط.

المصدر: وكالات