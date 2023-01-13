مشرعون أمريكيون يدعون لتعليق إنشاء محطتي رياح بعد نفوق 7 حيتان خلال شهر

دعا مشرعون أمريكيون لتعليق أعمال تحضير قاع المحيط لإنشاء محطتين بحريتين لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح في نيوجيرسي ونيويورك، حيث قذف الموج حوتا نافقا آخر إلى شاطئ المنطقة.

وتعتبر واقعة نفوق الحوت كانت السابعة من نوعها في نحو شهر.

ودفع نفوق الحيتان مجموعة بيئية وبعض مجموعات من المواطنين المعارضين لطاقة الرياح البحرية إلى مطالبة الرئيس الأمريكي جو بايدن في وقت سابق من هذا الأسبوع بإجراء تحقيق فيدرالي في نفوق الحيتان بنيوجيرسي ونيويورك.

وجاءت هذه الدعوات في الوقت الذي حذرت فيه معظم المجموعات البيئية في نيوجيرسي من الربط بين أعمال طاقة الرياح البحرية ونفوق الحيتان، كما وصفت مثل هذا الربط بأنه "لا أساس له من الصحة وسابق لأوانه".

المصدر: أ ب