إجلاء سكان يكابيلس في لاتفيا بسبب الفيضانات

بدأت عمليات إجلاء سكان مدينة يكابيلس في لاتفيا بسبب الفيضانات الناجمة عن ارتفاع منسوب مياه نهر دفينا الغربي، الذي تمنع الكتل الجليدية جريان مياهه.

وقال رايفيس راجينيس، رئيس بلدية يكابيلس - 150 كيلومترا شرقي العاصمة ريغا – لموقع " LSM.lv": "لا يزال الوضع هنا حرجا، كما أنه لم نلحظ تدفق للكتل الجليدية إلى الخارج".

يشار إلى ارتفاع منسوب المياه في النهر إلى أكثر من 8 أمتار عن المستوى الصفري، وكانت آخر مرة شهدت فيه المجينة هذا الأمر منذ حوالي 40 عاما.

وقد توقف عمل المدراس في المدينة، وتشهد إطلاق صفارات الإنذار في المناطق المعرضة لفيضانات خطيرة كما وينصح السكان المحليون بشدة بضرورة المغادرة.

وبهدف إجلاء المواطنين تعمل وسائل النقل العام على إخلاء يكابيلس.

المصدر: Lenta.ru