إعصار عنيف يدمر المباني في ولاية ألاباما الأمريكية

دمر إعصار عنيف المنازل واقتلع الأشجار في ولاية ألاباما الأمريكية، وسط عاصفة عاتية هبّت عبر الجنوب.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية في برمنغهام إن "إعصارا قويا وخطيرا للغاية" تسبب في أضرار أثناء مروره عبر مدينة سلما.

وأصدرت الهيئة حال الطوارئ من الإعصار لعدة مقاطعات شمال عاصمة الولاية، مونتغومري، حيث تحركت رياح العاصفة شرقا.

وقالت الهيئة إن هناك تقارير عديدة عن حدوث أضرار في أشجار وبنايات بمدينة سلما.

وصدرت عدة تحذيرات من الإعصار يوم الخميس في ألاباما وميسيسيبي وتينيسي مع تحرك العاصفة عبر المنطقة.

المصدر: "أسوشيتد برس"