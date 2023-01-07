الأمن الجنائي السوري يلقي القبض على قاتل مدير مدرسة في مدينة حماة

ألقى فرع الأمن الجنائي في مدينة حماة السورية، القبض على قاتل الأستاذ عبد العزيز القاسم، مدير إحدى مدارس المحافظة، ولا تزال التحقيقات حتى الآن مستمرة لكشف كافة ملابسات الجريمة.

وبتاريخ 4 يناير الجاري، ورد إخبار إلى قسم شرطة الحميدية في حماة، حول دخول مدير مدرسة "عبد المعين قطرميز" بحي القصور إلى المركز الطبي لتلقي العلاج إثر تعرضه لعدة طعنات، وقد فارق الحياة بعد يومين متأثرا بجراحه.

وذكرت وزارة الداخلية السورية في صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، أنه ومن خلال المتابعة والتحري الدقيق وبالتنسيق بين قسم الشرطة المذكور وفرع الأمن الجنائي، تمكّنت دوريات فرع الأمن الجنائي بحماة من إلقاء القبض على القاتل بتاريخ يوم السبت 7 يناير الجاري، وتبين أنه يدعى (غازي.م) تولد 2007.

وبالتحقيق المبدئي معه اعترف بإقدامه على دخول المدرسة بقصد قتل المغدور حيث قام بطعنه عدة طعنات ما أدى لوفاته .

وكانت مصادر خاصة قد كشفت لصحيفة "الوطن" السورية أن الاعتداء الإجرامي الذي تعرض له المغدور كان من قبل شاب من خارج المدرسة، معلنة استنفار جميع الجهات المعنية في المحافظة منذ وقوع الحادثة لإلقاء القبض على الجاني وتسليمه للقضاء لينال جزاءه العادل لما اقترفت يداه من عمل إجرامي.

المصدر: وزارة الداخلية السورية