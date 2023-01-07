الخارجية الأردنية تتابع قضية الطالب الأردني المفقود في بريطانيا (صور)

قالت وزارة الخارجية الأردنية، إنها تتابع مع السلطات البريطانية المختصة، حادثة فقدان التواصل مع طالب أردني في مدينة كولتشيتر بمقاطعة إسيكس.

وجاء في بيان الوزارة: "أنها وفور علمها بواقع الحال من ذوي المواطن، تم إبلاغ السلطات البريطانية المختصة، وفتح قنوات تفاعل يومية عبر السفارة في لندن مع شرطة مقاطعة إسيكس وذوي المواطن، في سعي متواصل لتحديد مكان الطالب المفقود. وفي إطار توسعة نطاق البحث، قامت شرطة مقاطعة إسيكس بنشر صور للمواطن المفقود، بوصفه إجراًء اعتياديًا في مثل هذه الحالات للوصول إلى أكبر قدر ممكن من المعلومات عن الحالة من سكان المنطقة".

وأعلن عن فقدان الطالب الأردني، أحمد دبور، البالغ من العمر 21 عاما في مدينة كولشيستر البريطانية.

وقالت تقارير إن أحمد غادر في 25 ديسمبر الماضي فندقا في الشارع الرئيسي واستقل قطارا من محطة السكك الحديدية إلى ستراتفورد، ومن هناك استقل قطارا آخر إلى دوفر في كينت، حيث شوهد على كاميرات المراقبة في مقهى كوستا.

ودعت الشرطة البريطانية أي شخص يملك أي معلومات عن احمد الاتصال برقم الطوارئ.

المصدر: RT، خبرني