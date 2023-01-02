الأرصاد السعودية ترفع درجة الإنذار في منطقة مكة المكرمة ومحافظاتها

رفع المركز السعودي للأرصاد الجوية درجة الإنذار في منطقة مكة المكرمة ومحافظاتها إلى "تحذير"، يستمر حتى الساعة الـ11 من صباح الثلاثاء.

وأعلن المركز أن التوقعات تشير إلى عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة، يصاحبها نشاط في الرياح السطحية، وتساقط البرد، مع السيول، وانعدام الرؤية، وارتفاع الأمواج، وذلك على: مكة، جدة، الجموم، بحرة، الكامل، خليص، عسفان، الطائف، رابغ، الليث، الشعيبة.

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ودعا المركز إلى اتباع الإرشادات أثناء هطل الأمطار وجريان السيول، منها: تجنب المناطق المعرضة للسيول في حال هطل الأمطار، والابتعاد عن المناطق المكشوفة وعدم استخدام الجوال أثناء حدوث الصواعق، والبقاء في المنازل.

المصدر: صحيفة "عكاظ"