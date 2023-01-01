شاب تونسي يطور حذاء ذكيا يحول طاقة المشي إلى كهرباء تشحن التجهيزات الإلكترونية (صورة + فيديو)

تمكن شاب تونسي يدعى ريان المناعي، من تطوير حذاء ذكي يحول طاقة المشي إلى تيار كهربائي يشحن التجهيزات الإلكترونية، في مسعى إلى إيجاد مصدر متجدد ونظيف للطاقة.

ونجح ريان البالغ من العمر 22 عاما، في تصميم حذاء ذكي يحول الطاقة الحركية إلى طاقة كهربائية تسمح بشحن الهواتف المحمولة والساعات الذكية والألواح الرقمية والسماعات.

وقال ريان إن الحذاء الذكي مصنوع من الجلد، ومخصص للاستعمال اليومي وينتج طاقة كلما تحرك الذي يرتديه، حيث يحتوي على مكونات في باطن الحذاء موزعة تحت كامل القدم.

وذكر أن تلك المكونات تتحول من الطاقة الميكانيكية إلى الطاقة الإلكترونية، إذ ترتبط ببطارية مركزة في كعب الحذاء لتخزين الطاقة المنتجة من الحركة، وهي موصولة أيضا بمنفذ الشحن الموجود في كعب الحذاء.

وأفاد ريان في تصريح لموقع "سكاي نيوز عربية"، بأن فكرة تصميم الحذاء جاءت رغبة منه في حث الموظفين قليلي الحركة على المشي والتحرك أكثر مما يمكن من أجل تحقيق أهدافهم وتوفير طاقة لشحن الأجهزة.

وأكد سعيه أيضا إلى تقليل استهلاك الناس للطاقة العادية، حيث يمكن لكل الأحذية توليد طاقة بديلة عبر حركة الجسم.

وتابع ريان "أهتم بالفن التشكيلي وخاصة الغرافيتي وأدرس تصميم الأحذية، وقد اخترت حل مشكل الطاقة أثناء مشاركتي في إحدى مسابقات التصميم الوطنية بعد أن لاحظت أن المستهلكين يشتكون من نفاد شحن الأجهزة أثناء خروجهم لقضاء حاجياتهم لساعات طويلة خارج المنزل أو للتنزه".

ويعمل الشاب التونسي إلى جانب اهتمامه بمجال التصميم الذكي على إطلاق مشروعه الخاص في يناير المقبل، صحبة صديقه.

جدير بالذكر أن ريان حصل على الجائزة الأولى في المسابقة الأورو متوسطية "الكعب الكريستالي إبداعات 2022"، ويواصل تعليمه المتخصص في مجال الموضة وتصميم الأحذية.

المصدر: "سكاي نيوز عربية" + وسائل إعلام تونسية