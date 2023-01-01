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تنبؤات ميشيل حايك عن محمد بن سلمان والسعودية بـ2023 تثير تفاعلا واسعا

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تنبؤات ميشيل حايك عن محمد بن سلمان والسعودية بـ2023 تثير تفاعلا واسعا
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تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو من تنبؤات اللبناني، ميشيل حايك لمستقبل السعودية في العام 2023 وسط تفاعل كبير.

وجاءت تنبؤات حايك في ليلة رأس السنة 2023 على قناة MTV اللبنانية.

وتوقعات ميشال حايك للسعودية عام 2023. تتأرجح بين مقياسين، بعضها إيجابي ومثمر. بالنسبة للسعودية، وبعضها سلبي إذا تحقق ذلك، فستكون له تداعيات وخيمة على المملكة، بحسب ما ذكره موقع المجاردة الذي أورد ما تنبئ به ميشال حايك للسعودية لعام 2023. 

واستهجن رواد مواقع التواصل تنبؤات الحايك مرفقين مقاطع فيديو لتنبؤات الحايك عبر تغريدات منشورة.

المصدر:RT

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