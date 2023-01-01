تنبؤات ميشيل حايك عن محمد بن سلمان والسعودية بـ2023 تثير تفاعلا واسعا

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو من تنبؤات اللبناني، ميشيل حايك لمستقبل السعودية في العام 2023 وسط تفاعل كبير.

وجاءت تنبؤات حايك في ليلة رأس السنة 2023 على قناة MTV اللبنانية.

وتوقعات ميشال حايك للسعودية عام 2023. تتأرجح بين مقياسين، بعضها إيجابي ومثمر. بالنسبة للسعودية، وبعضها سلبي إذا تحقق ذلك، فستكون له تداعيات وخيمة على المملكة، بحسب ما ذكره موقع المجاردة الذي أورد ما تنبئ به ميشال حايك للسعودية لعام 2023.

واستهجن رواد مواقع التواصل تنبؤات الحايك مرفقين مقاطع فيديو لتنبؤات الحايك عبر تغريدات منشورة.

طيب ومشروع الشرق الأوسط الأخضر اللي من فترة معلنين عنه إيش ؟

يعني مافيه جديد بكلامه قاعد يقول حاجات معلنه #ميشيل_حايك



pic.twitter.com/EZTG2V78GY — موضي (@Modhi_dhhr) January 1, 2023

توقعات ميشيل حايك :



تتشكل في سماء السعوديه غيوم تلفت كل الانظار pic.twitter.com/BchwNh2M02 — ريتـــاج (@R0ooo010) December 31, 2022

⁩يبربر يبربر وماصدق ابد ولا يقول اشياء صارت وخلصت ، مدري وش يبي ومدري من الغبي اللي يصدقه ، يعني السعودية لها سنين وهي مطلقة السعودية الخضراء وبالأخير يجيك ذا الغبي يقول السعودية بتصير خضراء 😂😂

⁧#ميشيل_حايك⁩ pic.twitter.com/SUHyjtTx2L — نواف (@nawaf6522) January 1, 2023

⁧#ميشيل_حايك⁩ كل سنه يتكلم وكل سنه يتوقع ومن كل سنه يتكلم مايجري الا شي واحد من اللي يقوله ويصدق نفسه وهو كذاب .. pic.twitter.com/eRQDgPPZ5J — Sauod Sh (@sauod_oo89) January 1, 2023

كلام مضحك وتنبؤات نصها مايتحقق واللي يتحقق منها شي معلن عنه من قبل 😂😂💔💔#ميشيل_حايك



pic.twitter.com/czCMg3bLB4 — عزام بن نحيت (@Azznht) January 1, 2023

كذب المنجمون ولو صدقوا ، يتوقع مليون شغله ولو صدفت معه شغله وحده من بين الخمس سنوات مره قال أنا صادق وصدق نفسه الدجال ⁧#ميشيل_حايكpic.twitter.com/AP8Su4UUwI — دحيموف (@coach99a) January 1, 2023

⁩يبربر يبربر وماصدق ابد ولا يقول اشياء صارت وخلصت ، مدري وش يبي ومدري من الغبي اللي يصدقه ، يعني السعودية لها سنين وهي مطلقة السعودية الخضراء وبالأخير يجيك ذا الغبي يقول السعودية بتصير خضراء 😂😂

⁧#ميشيل_حايك⁩ pic.twitter.com/SUHyjtTx2L — نواف (@nawaf6522) January 1, 2023

المصدر:RT