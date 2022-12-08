استغل إزالة الأصفاد أمام القاضي.. فرار سجين من محكمة في المغرب

تجري عمليات البحث والتحريات على قدم وساق إثر فرار موقوف احتياطيا للاشتباه فيه بارتكاب جريمة قتل في حق شاب قرب إقليم برشيد في المغرب.

وبذلك يتم التنسيق بين عناصر الضابطة القضائية التابعة لكل من ولاية أمن سطات والدرك الملكي بجهوية عاصمة الشاوية، بعد أن تمكن المشتبه فيه اليوم الخميس، من الفرار من محكمة الاستئناف بسطات، بعد إحالته على التحقيق من قبل النيابة العامة المختصة، بحسبما ذكرته مصادر.

وكان الموقوف قد استغل حقه في إزالة الأصفاد أثناء المثول أمام قاضي التحقيق للتعبير عن إفاداته بكل حرية وراحة.

وذكرت المصادر ذاتها أن المشتبه فيه، بعدما تخلص من بعض الملابس خوفا من أن تعيق سرعته أثناء الفرار، أطلق ساقيه للريح من الباب الخلفي للمحكمة الخاص بدخول سيارات الموظفين وسيارات نقل السجناء المحالين على محكمة الاستئناف من باقي المحاكم الابتدائية التابعة للدائرة القضائية بعاصمة الشاوية للاختصاص.

المصدر: هسبريس