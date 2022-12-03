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مراسل قناة عبرية ينشر صورة لمحمد صلاح مع سائح إسرائيلي في دبي (صورة)

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مراسل قناة عبرية ينشر صورة لمحمد صلاح مع سائح إسرائيلي في دبي (صورة)
AFP
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نشر مراسل الشؤون العربية في قناة "كان" الإسرائيلية، روعي كايس، صورة أثارت الجدل لنجم منتخب مصر ونادي ليفربول محمد صلاح، وهو يسبح في دبي على مسافة قريبة جدا من سائح إسرائيلي.

والتقطت صورة صلاح حسب الإعلامي إسرائيلي أثناء تواجده في دبي بالإمارات بل أسبوعين.

وظهر في صورة صلاح داخل مسبح بدبي برفقة شخص يبدو أنه كان يلتقط صورة تذكارية مع نجم ليفربول.

ولفت كايس في تعليقه إلى أن الشخص الظاهر في الصورة رفقة محمد صلاح، هو إسرائيلي ضمن المصطافين الإسرائيليين في دبي.

ولا يعرف إذا كان الفرعون المصري يعلم بهوية الشخص ملتقط الصورة معه أم لا.

المصدر: "تويتر"

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