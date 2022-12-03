مراسل قناة عبرية ينشر صورة لمحمد صلاح مع سائح إسرائيلي في دبي (صورة)

نشر مراسل الشؤون العربية في قناة "كان" الإسرائيلية، روعي كايس، صورة أثارت الجدل لنجم منتخب مصر ونادي ليفربول محمد صلاح، وهو يسبح في دبي على مسافة قريبة جدا من سائح إسرائيلي.

בזמן המונדיאל בקטאר ספוטד בבריכה בדובאי: כוכב הכדורגל הכי גדול בעולם הערבי, החלוץ מוחמד סלאח, שנבחרתו, מצרים, לא בדוחה. צילום: נופשים ישראלים בנסיכות pic.twitter.com/j4kLsr9FPL — roi kais • روعي كايس • רועי קייס (@kaisos1987) December 2, 2022

والتقطت صورة صلاح حسب الإعلامي إسرائيلي أثناء تواجده في دبي بالإمارات بل أسبوعين.

وظهر في صورة صلاح داخل مسبح بدبي برفقة شخص يبدو أنه كان يلتقط صورة تذكارية مع نجم ليفربول.

ولفت كايس في تعليقه إلى أن الشخص الظاهر في الصورة رفقة محمد صلاح، هو إسرائيلي ضمن المصطافين الإسرائيليين في دبي.

ولا يعرف إذا كان الفرعون المصري يعلم بهوية الشخص ملتقط الصورة معه أم لا.

المصدر: "تويتر"