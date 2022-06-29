في أول حالة من نوعها أبلغ عنها.. تشخيص آكل النمل العملاق في إدنبرة بمرض السكري!

تجري معالجة آكل النمل العملاق في حديقة حيوان إدنبرة من مرض السكري، حيث يعتمد الحراس على جهاز يستخدم عادة في البشر لمراقبة حالته.

وفي أول حالة من نوعها أبلغ عنها، شخصت آكل النمل Nala بمرض السكري من النوع الأول.

ودربها المشرفون على أخذ حقن الأنسولين يوميا، بينما يتم استخدام جهاز مراقبة الغلوكوز المتبرع به لضمان حصولها على الجرعة الصحيحة.

وقالت الدكتورة ستيفاني موتا، الجراحة البيطرية المقيمة في الجمعية الملكية لعلم الحيوان في اسكتلندا، إن Nala شُخّصت بعد ظهور أعراض مشابهة لتلك التي ظهرت على البشر المصابين بداء السكري.

وقالت موتا: "اكتشف الحراس لأول مرة أن شيئا ما كان خاطئا عندما كانت Nala تفقد الوزن على الرغم من تناول نفس الكمية، أو في بعض الأحيان أكثر من المعتاد. أجرينا فحصا صحيا كاملا تحت التخدير العام، وأجرينا الكثير من الاختبارات، ووجدنا أن Nala مصابة بداء السكري من النوع الأول".

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وبينما من المعروف أن الحالة تحدث في القطط والكلاب المنزلية وفي تاماندوا - نوع من آكل النمل - في البرية، لم يتم الإبلاغ عن أي حالات أخرى في آكلات النمل العملاقة.

وتابعت موتا: "قام حراسنا بعمل مذهل بسرعة في تدريب Nala على أخذ حقنة الأنسولين كل يوم، ولكن التحدي بالنسبة لنا كان كيفية مراقبة مستويات الغلوكوز في الدم باستمرار لضمان حصولها على الجرعة المثالية. لم يكن أخذ الدم يوميا خيارا، وبدأنا في البداية في مراقبة المستويات من خلال عينات البول، لكننا قررنا الاتصال ببعض الشركات التي أنتجت أجهزة مراقبة الغلوكوز البشري لمحاولة تبسيط العملية، وإيجاد طريقة تكون الأقل تدخلا لـNala ".

وتبرعت Dexcom، الشركة الرائدة في تقديم هذه التقنية، بالشاشة إلى المؤسسة الخيرية، وتمكنوا من تطبيقها خلال إحدى جلساتها التدريبية، والتي تتيح فحص مستويات الغلوكوز في الدم لديها من خلال تطبيق عن بُعد.

ونظرا لشخصيتها الجميلة، فإن Nala هي المرشح المثالي لهذه التكنولوجيا، وفريقها المذهل من الحراس، على إدارة حالتها بأفضل طريقة ممكنة.

المصدر: ديلي ميل